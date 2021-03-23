С убитым профессором прощались возле университета: как это было и что говорят в полиции

В Запорожье 23 марта попрощались с убитым преподавателем ЗНУ 50-летним Луайем Файцалем Муцом.

Церемония прощания проходила возле университета. Проводить в последний путь преподавателя пришли знакомые, друзья, работники университета и студенты, пишет Forpost.

Фото: forpost.media

Мужчину хоронили в закрытом гробу. После отпевания у учебного заведения присутствующие могли сказать прощальные слова. Далее процессия двинулась на кладбище.

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Захоронение преподавателя позволили после того, как родные опознали его тело, сообщили в арабской диаспоре в Запорожской области.

Однако в полиции подробностей дела не разглашают. Ранее там сообщили информацию о найденном в лесополосе теле человека. Однако личность погибшего не называли.

"20 марта работниками полиции в ходе проведения следственных действий вблизи с. Владимирское Запорожского района в лесополосе в земле обнаружен закопанный труп неизвестного мужчины. Назначен ряд экспертных исследований с целью установления причины смерти и личности погибшего. Продолжаются следственные действия. Информация о том, что это может быть без вести пропавший преподаватель, также проверяется", - сообщили в полиции.

Отметили, что экспертные исследования по установлению обстоятельств и причин смерти мужчины продолжаются.

Преподаватель Инженерного учебно-научного института Луай Файсал Муц исчез в прошлом году - 10 ноября около 14:30. Мужчина вышел из здания заведения после лекций, больше его никто не видел. В арабской диаспоре рассказывали, что пропавший профессор привлекался как переводчик к проведению процессуальных действий по уголовным производствах, в которых фигурируют иностранцы. Его исчезновение связывали именно с этой деятельностью.