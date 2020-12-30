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среда, 30 декабря 2020 14:37

С рельсов при движении сошел экспресс до "Борисполя"

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Экспресс, следующий из Киева в аэропорт "Борисполь" сошел с рельсов.

Инцидент произошел на станции Дарница, сообщили в пресс службе Укрзализныци.

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Автор: railinsider.com.ua
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Автор: railinsider.com.ua
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"30 декабря 2020 в 11:25 на ст. Дарница во время движения поезда №828 Киев - Борисполь-аэропорт произошел сход первой и второй колесной пары дизель-поезда ", - сказано в сообщении.

Обошлось без пострадавших. В УЗ обещают установить причины в кратчайшие сроки.

Грузовой поезд Одесской железной дороги сошел с рельсов на станции Чернолесская в Кировоградской области. Инцидент произошел 6 июля. Никто не пострадал. Предварительно, локомотив самовольно покатился во время стоянки. Машиниста и его помощника не было в кабине.

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