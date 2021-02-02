С разбитой головой и в наручниках: как задерживали поджигателя "Эпицентра"

В Первомайске на Николаевщине сожгли "Эпицентр". Подозреваемого задержали. Фото: facebook.com/people/Сергей-Шайхет

В Первомайске Николаевской области 37-летний мужчина пришел в гипермаркет "Эпицентр" с топором и совершил поджог.

Его задержали неподалеку от торгового центра. Видео задержания опубликовали очевидцы.

На кадрах видно, как задержанный сидит в снегу, в наручниках. Из головы идет кровь. Полицейские оказывали ему первую помощь.

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Мужчина в отделе лакокрасочных товаров начал разливать воспламеняющиеся жидкости. Один из охранников центра пытался его задержать, но злоумышленник ударил его топором. После того, как поджег помещение, он бросился бежать. Другие охранники вместе с сотрудниками полиции охраны догнали и задержали подозреваемого во дворах, где еще один из сотрудников получил удар топором.

Пожар в "Эпицентре" в Первомайске произошел днем ​​2 февраля. Поджигателем оказался 37-летний мужчина, который ранее уже привлекался к уголовной ответственности.