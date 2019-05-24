С почтового отделения за три минуты украли 1,4 млн грн

В Ивано-Франковске из отделения "Европошты" похитили сейф с 1,4 млн гривен.
Злоумышленники действовали профессионально, ограбления длилось около трех минут. Об этом сообщает "Галка".
Как отмечается, неизвестные использовали дымовые шашки и повредили окно, с применением троса для буксировки автомобилей сорвали металлическую решетку и проникли в помещение, откуда похитили металлический сейф с 1,4 млн грн. Камеры видеонаблюдения зафиксировали грабителей, но они были в масках.
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Правоохранители сейчас устанавливают причастность лиц, совершивших аналогичные преступления на территории Ивано-Франковской области и в других областях. Преступникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.
Возле села Новоселица Кировоградской области обстреляли авто полиции. Это произошло во время преследования грабителя.
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