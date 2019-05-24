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пятница, 24 мая 2019 21:52

С почтового отделения за три минуты украли 1,4 млн грн

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С почтового отделения за три минуты украли 1,4 млн грн
В Ивано-Франковске за 3 минуты ограбили почту. Фото: Proms

В Ивано-Франковске из отделения "Европошты" похитили сейф с 1,4 млн гривен.

Злоумышленники действовали профессионально, ограбления длилось около трех минут. Об этом сообщает "Галка".

Как отмечается, неизвестные использовали дымовые шашки и повредили окно, с применением троса для буксировки автомобилей сорвали металлическую решетку и проникли в помещение, откуда похитили металлический сейф с 1,4 млн грн. Камеры видеонаблюдения зафиксировали грабителей, но они были в масках.

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Правоохранители сейчас устанавливают причастность лиц, совершивших аналогичные преступления на территории Ивано-Франковской области и в других областях. Преступникам грозит от 7 до 12 лет лишения свободы.

Возле села Новоселица Кировоградской области обстреляли авто полиции. Это произошло во время преследования грабителя.

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