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воскресенье, 13 марта 2022 19:58

Спецтема: Война России против Украины

С начала вторжения России в Украину погибли три журналиста

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С начала Россией полномасштабной войны в Украине погибли уже три журналиста.

Об этом пишет Украинская правда.

Журналист Виктор Дудар погиб во время боевых действий под Николаевом.

  Евгений Сакун
Евгений Сакун

Телеоператор Live Евгений Сакун погиб во время ракетных обстрелов в Киеве.

  Евгений Сакун
Евгений Сакун

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Американский видеожурналист, бывший автор NYT Брент Рено, был убит в Ирпене.

  Брент Рено
Брент Рено
24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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