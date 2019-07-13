С гранатомета обстреляли телеканал Медведчука

Фото: Еспресо

С ручного противотанкового гранатомета неизвестные стреляли по помещению телеканала "112 Украина".

Его владелец - пророссийский политик Виктор Медведчук, пишет espreso.tv.

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Происшествие произошло в ночь с 12 на 13 июля в Киеве.

В ходе стрельбы никто не пострадал.

На месте происшествия работает следственная группа.

Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не смогла установить причастность Виктора Медведчука к деятельности телеканалов "112 Украина", NewsOne и ZIK. Об этом заявила заместитель председателя Нацсовета Ульяна Фещук.