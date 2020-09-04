"С фонарями вместо глаз": исполнительный продюсер "Квартала 95" скрылся с места ДТП - СМИ

В Киеве исполнительный продюсер ООО "Квартал 95" и бывший кандидат в нардепы от "Слуги народа" Александр Божков за рулем Nissan врезался в такси, после чего скрылся с места происшествия. Фото: kyivoperativ.info

В Киеве на улице Борщаговской автомобиль Nissan врезался в такси, после чего водитель скрылся с места происшествия.

Водитель иномарки был якобы в неадекватном состоянии. Об этом сообщает "Киев оперативный",

"Какой-то неадекватный водитель Nissan въехал в автомобиль такси на Борщаговской и свалил. Когда его догнали неравнодушные граждане и увидели его глаза - все стало понятно. К сожалению, пока неравнодушные ходили за полицией, он сбежал", - говорится в сообщении.

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Позже издание выяснило, что за рулем иномарки был Александр Божков - исполнительный продюсер ООО "Квартал 95" и бывший кандидат в нардепы от "Слуги народа".

"Оказывается, что за рулем Nissan # AA0095TB с фонарями вместо глаз был довольно известный человек по имени Александр Божков. Известен он тем, что является исполнительным продюсером в ООО "Квартал 95". Также был кандидатом в нардепы 9-го созыва от партии "Слуга народа". Александр, может вернетесь на место аварии и решите все вопросы, потому что как-то это не очень выглядит", - сказано в сообщении.

Внимание! На видео присутствует нецензурная брань

1 сентября Александр Божков стал отцом во второй раз. У них с женой, актрисой Анной Саливанчук, родился сын. Пара уже воспитывает сына 5-летнего Глеба.