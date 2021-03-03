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среда, 03 марта 2021 10:30

С дрейфующей льдины сняли трех рыбаков: кадры спасения
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В Запорожской области из льдины спасатели сняли 3 рыбаков.

Их заметили во время патрулирования Каховского водохранилища. Мужчины находились в 300 м от берега. Вернуться на землю не могли - талый лед стала опасным, сообщили в пресс-службе ГУ ДСНС Запорожской области.

"Спасатели на катере с воздушной подушкой Марс-700 оперативно добрались до мужчин и доставили их на станцию ​​имени Попова. Спасенными оказались двое жителей Васильевского района и один житель Мелитополя. От медицинской помощи мужчины отказались", - говорится в сообщении.

С льда спасатели сняли трех рыбаков
Фото: zp.dsns.gov.ua
От медицинской помощи мужчины отказались
Мужчины находились в 300 метрах от берега
От медицинской помощи мужчины отказались

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Наблюдательные патрули в акватории Каховки работают в усиленном режиме. За температурных колебаний лед стал неустойчивым. Подводные течения образуют промоины, которые могут стать настоящей ловушкой для неосторожных рыбаков.

В ближайшие дни в Запорожье ждут стремительного потепления. Спасатели отмечают: любой выход на лед сейчас смертельно опасен.

В Днепре трое взрослых мужчин и 13-летний подросток провалились под лед. Их спас экипаж патрульной полиции.

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Дата
03
марта

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