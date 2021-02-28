Четыре человека провалились под лед

В Днепре трое взрослых и подросток провалились под лед. Фото: Facebook

В Днепре 3 взрослых мужчин и 13-летний подросток провалились под лед.

Их спас экипаж патрульной полиции. Об этом сообщает заместитель министра внутренних дел Антон Геращенко.

"Еще 7-10 минут и все бы они погибли от переохлаждения. С помощью троса с лебедкой, лестницы и веревок, которые оказали неравнодушные граждане мужчин и ребенка начали вытаскивать", - отметил он.

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В первую очередь вытащили ребенка, после чего спасли мужчин, которые уже из последних сил держались за лед. Всех пострадавших с переохлаждением доставили в больницу.

В поселке Великая Александровка Херсонской области на реке Ингулец под лед провалились товарищи 22 и 34 лет. Младшего не спасли.