С автобусной остановки похитили, а затем избили и изнасиловали женщину

В Белой Церкви Киевской области двое мужчин похитили, изнасиловали и ограбили местную жительницу.
Злоумышленники напали на 50-летнюю женщину прямо на остановке общественного транспорта: затолкали в авто и увезли в квартиру одного из них, информируют в пресс-службе полиции Киевской области.
"Там злоумышленники удерживали ее почти 16 часов. Они наносили ей удары по всему телу, сломали два ребра, отобрали мобильный телефон и деньги. Когда женщина перестала сопротивляться, начали ее насиловать", - рассказали правоохранители.
Когда мужчины уснули, женщина оделась в вещи одного из них и убежала.
Полиция установила личности злоумышленников - ими оказались 35-ти и 37-летние жители Киевской области. Их поместили в СИЗО и объявили о подозрении.
Во время обыска в квартире, где удерживали женщину, нашли квитанцию из ломбарда о сдаче телефона и одежды потерпевшей.
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Недавно в Днипре мужчина пытался изнасиловать 15-летнюю девочку. Он напал на нее по дороге на пляж, ударил бутылкой и порезал ей лицо.
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