С Антоненко сняли электронный браслет

Обвиняемого в убийстве журналиста Павла Шеремета Андрея Антоненко оставлили под ночным домашним арестом. Но разрешили снять электронный браслет.

Срок действия меры пресечения два месяца - до 24 февраля 2022 года. Такое решение сегодня, 24 декабря, принял Шевченковский райсуд Киева.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дело Шеремета могут отправить на новое рассмотрение

"Суд снял с ветерана АТО электронный браслет и изменил место отбывания домашнего ареста, поскольку он сменил место жительства", - рассказал адвокат Антоненко Дмитрий Круговой, передает Укринформ.

Сроки ночного домашнего ареста также продлили еще одной обвиняемой по делу - Юлии Кузьменко. Для Яны Дугарь продлили срок действия обязательств.

Павел Шеремет погиб в центре Киева утром 20 июля 2016-го - его взорвали в авто. 12 декабря 2019 года в Нацполиции заявили, что в причастности к убийству подозревают музыканта и ветерана АТО Андрея Антоненко, детского кардиохирурга Юлию Кузьменко и военную медсестру Яну Дугарь.

Антоненко был освобожден под домашний арест в апреле этого года после 505 дней в следственном изоляторе. Кузьменко отпустили под домашний арест в августе прошлого года, она провела более семи месяцев в тюрьме. Дугарь с самого начала держали под ночным домашним арестом, а в прошлом году суд снял с нее электронный браслет.

Все трое отрицают причастность к убийству. С 2020 года дело рассматривает суд.