С 4-го этажа столичной школы упала 7-классница

В Киеве из окна школы на просп. Отрадном упала 12-летняя ученица 7 класса. Фото - politeka.net

23 октября в Киеве из окна школы №173 на проспекте Отрадном упала 12-летняя ученица 7-го класса.

По предварительной информации, около 13:00 ребенок выпрыгнул из окна класса на 4-м этаже, пишет Информатор со ссылкой на собственные источники в полиции.

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Девушка упала на асфальт, к счастью, осталась жива. Пострадавшую госпитализировали в больницу "Охматдет".

Подробности инцидента выясняются.

В Черновицкой области 1-классница выпрыгнула из окна 2-го этажа школы. Инцидент произошел в Великокучуровской ООШ.