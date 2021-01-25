Рыбаки провалились под лед и утонули - среди них ребенок

Среди погибших - ребенок Фото: pixabay.com

В селе Бучак Каневского района Черкасской области провалились под лед и утонули три человека.

Трагедия произошла 24 января на реке Днепр. Среди погибших - ребенок, сообщили в пресс службе ГУ ДСНС Украины.

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"Во время рыбалки на р. Днепр (на расстоянии 250 м от берега), по информации свидетелей, провалились под лед и, по предварительным данным, утонули 3 человека, из них 1 ребенок 2010 г.р.", - говорится в сообщении.

Тела рыбаков не найдены. Поиски продолжаются.

В поселке Черниговка Запорожской области спасли 55-летнего мужчину, который провалился под лед на пруду. Через немоту он не мог позвать на помощь.