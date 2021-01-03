Мужчина с немотой провалился под лед и не смог позвать на помощь

В Запорожской области спасли 55-летнего мужчину, который провалился под лед на пруду. Фото: zp.dsns.gov.ua

В поселке Черниговка Запорожской области спасли 55-летнего мужчину, который провалился под лед на пруду.

Через немоту он не мог позвать на помощь, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

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"Происшествие случилось на территории центрального пруда в поселке. На расстоянии около 40 м от берега рыбачил 55-летний мужчина. Через тонкий лед, толща которой местами достигала 2 см, рыбалка провалился под лед. Самостоятельно мужчине удалось выбраться на поверхность уцелевшего льда, но ситуация осложнялась тем, что он не мог позвать на помощь. Оказалось, что мужчина имеет недостатки речи. Благодаря неравнодушия свидетелей, которые заметили с берега человека и вызвали Службу спасения, удалось спасти рыбаку жизнь", - рассказали спасатели.

Сотрудники ГСЧС вытащили мужчину с помощью спасательной веревки и лестницы. После этого его на оперативном автомобиле доставили в больницу.

В поселке Софиевка Днепропетровской области 64-летний рыбак попал в грязь и не мог самостоятельно выбраться. Мужчина просидел там несколько часов, пока его не вытащили спасатели.