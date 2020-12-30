Рыбак застрял в грязи и чуть не погиб

29 декабря во поселке Софиевка Днепропетровской области 64-летний рыбак попал в грязь и не мог самостоятельно выбраться.

Мужчина просидел там несколько часов, пока его не вытащили спасатели, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.

Автор: dp.dsns.gov.ua На Днепропетровщине 64-летний рыбак попал в грязь и не мог самостоятельно выбраться

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"В 16:23 поступило сообщение от местной жительницы о том, что вблизи улицы Каштановая на местном пруду человек зовет на помощь. Выяснилось, что во время рыбалки мужчина попал в грязь и самостоятельно не может выбраться оттуда. Спасатели с помощью веревки и круга вытащили его и отогрели", - сказано в сообщении.

Автор: dp.dsns.gov.ua Мужчину освобождали спасатели. После того передали медикам

После спасения мужчину передали медикам скорой помощи.

В поселке Семеновка Полтавской области спасатели вытащили из пруда 39-летнего местного. Он решил сократить путь и застрял в грязи. Просидел там полночи.