Рыбак утопил в Днепре Mercedes

20 ноября в Днепре рыбак случайно утопил в реке свой микроавтобус Mercedes Vito.
Происшествие случилось на ул. Далекой в Соборном районе города. Мужчина рассказал спасателям, что собирался достать лодку на берег, когда вдруг микроавтобус с прицепом покатился прямо в реку и скрылся под водой, сообщили в пресс-службе ГСЧС области.
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"Найти бус сразу не удалось. Водолазы обследовали 250 квадратных метров акватории реки Днепр. На расстоянии примерно 20 метров от берега и на глубине 6 метров обнаружили автомобиль. Спасатели зацепили авто и вытащили на сушу", - рассказали в пресс-службе.
Погибших и травмированных нет. Сможет ли бус ездить после внезапного заплыва, владелец узнает уже после обследования на СТО.
Автомобиль Mercedes-Benz с людьми на нем несло по течению реки Шакурка на Закарпатье. Мужчина во время отдыха на природе решил помыть свой внедорожник в реке. Однако машина провалилась, и стремительное течение снесло ее на середину реки.
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