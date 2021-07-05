Рядом валялся крест: на кладбище нашли голого убитого без части головы

В Киеве на одном из кладбищ 29-летний рецидивист убил бездомного. Фото: t.me/dkr_npu

На одном из кладбищ в Киеве нашли убитого мужчину. Труп был обнажен. Рядом с телом валялся окровавленный деревянный крест, которым вероятно и разбили голову пострадавшему.

Личность убитого установили, подозреваемого задержали, сообщили в департаменте уголовного розыска Нацполиции.

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"Тело убитого было покрыто многочисленными колото-резаными ранами различной локации и различных размеров, а части головы вообще не было. Оперативники выяснили, что убитый был бездомным, проживавшим на этом же кладбище. По подозрению в убийстве задержали 29-летнего ранее судимого злоумышленника. Нелюд в содеянном сознался и объяснил, что убил мужчину во время внезапно возникшего конфликта, находясь в состоянии алкогольного опьянения. Убивал тем, что было "под рукой", - рассказали оперативники.

Задержанному сообщили о подозрении. Решается вопрос об избрании меры пресечения - содержание под стражей.

В Киеве на Лесном кладбище нашли тело повешенного на дереве мужчины. Труп обнаружили на участке №68. Человек, который нашел тело, рассказала, что труп был еще и обгоревший.