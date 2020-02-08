Рвалась на войну и хотела убивать: рассказали о 18-летней, которая застрелила инструктора тира

Фото: pl.npu.gov.ua

Застреленного инструктора и владельца тира "Объект 7,62" в Полтаве звали Игорь Смолянинов. Ему было 65 лет.

18-летняя подозреваемая пришла в тир после ссоры со своим парнем на почве ревности. Стреляла из пистолета Glock, автомата АК-74 и пистолета Марголина. С последнего она убила инструктора и наставила его на другого. Во время борьбы она успела выстрелить третий раз, но не попала, сообщает местное интернет-издание "Полтавщина".

18-летний кавалер девушки рассказал, что они познакомились через интернет, она приехала к нему жить с Днепра. Девушка была эмоциональной, делилась своим желанием "кого-то убить", рассказала, что хотела поехать в зону ООС, но ее не взяли в армию. Она была хорошим стрелком и сам процесс ей нравился.

Между парой часто возникали скандалы на почве ревности. Недавно у них украли машинку для татуировки. Пара вызвала следственно-оперативную группу. В процессе следствия она приревновала парня к женщине-следователю. Это стало поводом для очередного скандала. После ссоры девушка ушла в тир чтобы снять стресс.

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Предварительно, подозреваемая выстрелила в голову и туловище Игоря Смолянинова. Другой инструктор хотел ее остановить, тогда она перевела оружие на него, потом на себя, потом снова на мужчину и снова приложила ствол к своему виску. Инструктор бросился на нее, девушка успела выстрелить третий раз, но во время борьбы пуля вылетела в сторону двери. Вскоре на месте уже была полиция.

В ходе следственных действий правоохранителей поразило поведение девушки - она выглядела спокойной, никаких эмоций. Она уже прошла освидетельствование в наркодиспансере. В присутствии адвоката сообщила, что ее действия не были преднамеренными.

Сегодня, 8 февраля, суд изберет подозреваемой меру пресечения. Также проверяется информация, что ее мать лечится в психиатрической больнице за пределами Полтавской области.

7 февраля в Полтаве произошла трагедия в пулевом тире "Объект 7.62" на ул. Пилиппа Орлика. Девушка застрелила инструктора тира. Мужчина получил ранения, несовместимые с жизнью. Два выстрела: в область головы и туловища.