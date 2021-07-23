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пятница, 23 июля 2021 13:31

Румынские моряки нарушили границу Украины

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Румынские моряки нарушили границу Украины
Моряки заявили, что перепутали устья Дуная. Фото: ГНСУ

На Дунае румынский толкатель с двумя баржами нарушил государственную границу.

Его обнаружили пограничники Украины и Румынии во время совместного патрулирования, сообщила Госпогранслужба Украины.

Экипаж судна заявил, что перепутал устья реки. Моряки хотели заплыть в реку Иванешть, по которой проходит государственная граница. Но зашли в Килийское устье, являющееся внутренними водами Украины.

На двух членов экипажа составили протоколы об административных правонарушениях.

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Решение по протоколам примет суд.

17 июня самолет из Румынии ночью незаконно пересек государственную границу Украины. Его задержали на аэродроме близ города Бердичев Житомирской области. Трех человек, находившихся на борту самолета, задержали. Во время обыска пограничники обнаружили радиостанции, фонари и другие принадлежности для организации незаконного взлета и посадки.

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Дата
23
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