Румыния потеряла с радаров боевой самолет, а ее вертолет разбился

Погибли семь человек.

Военно-воздушные силы Румынии, являющейся членом НАТО, потеряли с радаров самолет МиГ-21. А вертолет, отправившийся на его поиск, разбился.

Самолет выполнял задачи по воздушному патрулированию над Добруджей, сообщает "24 канал".

Это район на северо-востоке страны на побережье Черного моря почти на границе с Украиной.

С авиабазы он вылетел в 19.50. В 20:03 самолет потерял связь с диспетчерской башней, после чего скрылся с радаров.

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На поиск сразу отправили вертолет IAR-330 Puma. Вылетел с аэродрома около 20:21, а связь с ним пропала в 20:44. Впоследствии оказалось, что вертолет разбился в 11 км от аэродрома.

Министр обороны Румынии Василий Динку подтвердил, что все, кто находился на борту вертолета, погибли. Погибли пятеро военных и два спасателя.

Другие СМИ сообщают, что самолет разбился и публикуют виде.

В Черном море вблизи Одессы сейчас находятся российские военные корабли.

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