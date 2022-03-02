Корабли РФ угрожают открыть огонь по гражданскому судну в Черном море. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua

Военно-Морские Силы ВСУ в целях безопасности гражданских кораблей закрыли судоходство в северо-западном районе Черного моря.

В то же время, Российский черноморский флот продолжает тактику сухопутных подразделений РФ и пытается прикрываться жизнями гражданских, сообщили в ВМС ВСУ.

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"По состоянию на 2 марта корабли РФ требуют от гражданского судна "HELT" зайти в опасную зону Черного моря. Чтобы оккупанты могли прикрываться гражданским судном как живым щитом. В противном случае корабли РФ откроют по судну "HELT" огонь. Это ничто иное, как пиратство 21 века", - говорится в сообщении.

За время полномасштабного вторжения, с 24 февраля, флот РФ уже обстрелял два гражданских судна и два судна захватили в плен, в том числе – поисково-спасательное судно "Сапфир", выполнявшее гуманитарную миссию.

Командир корабля Морской охраны Государственной пограничной службы Украины для всех судов и военных кораблей, находящихся в море, передал сообщение о военной агрессии России. Командир украинского корабля передал сообщения на трех языках по каналу связи и безопасности международной морской частоты