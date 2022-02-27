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Спецтема: Напад Росії на Україну

"Вы - убийцы детей": капитан украинского корабля направил сообщение оккупантам

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&quot;Вы - убийцы детей&quot;: капитан украинского корабля направил сообщение оккупантам
Российский корабль с острова Змеиный, где погибли все пограничники. Фото: The Insider

Командир корабля Морской охраны Государственной пограничной службы Украины для всех судов и военных кораблей, находящихся в море, передал сообщение о военной агрессии России.

Об этом сообщила Государственная пограничная служба.

Командир украинского корабля передал сообщения на трех языках по каналу связи и безопасности международной морской частоты

"Внимание всем судам! Российские военные корабли совершают террористические действия", - объявил он.

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Пограничник обратился к командирам русских военных кораблей.

"Вы продолжаете совершать акты вооруженной агрессии против суверенного государства Украина. На ваших руках кровь невинных украинских граждан. Вы - убийцы детей. Все ваши преступные действия против человечности документируются. Вы, как военные преступники, будете преследоваться международным трибуналом. Ваши преступления не имеют срока давности" ", – передало сообщение.

Также он указал на требование немедленного прекращения агрессии против Украины.

Тогда он обратился к капитанам судов, находящимся в Черном море.

"Внимание всем судам! Российские военные корабли совершают террористические действия в отношении гражданских судов, осуществляющих мирное плавание в территориальных водах исключительной (морской) экономической зоны Украины", - заявил командир украинского корабля.

Государственная пограничная служба Украины призвала мировое сообщество запретить судам под флагом страны-агрессорки заходить в порты всех стран мира.

Российский корабль уничтожил свой военный самолет. Это произошло в акватории Черного моря.

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