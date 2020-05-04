Руководителя подразделения Антимонопольного комитета разоблачили на взятке

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Руководителя закарпатского подразделения Антимонопольного комитета разоблачили во взяточничестве.

В его служебном кабинете изъяли более $ 1 тыс. взятки, сообщает полиция.

"Во время следствия оперативники управления стратегических расследований в Закарпатской области Нацполиции, следователи теруправления ГБР, расположенного в г. Львове, совместно с областной прокуратурой задокументировали факт вымогательства и получения руководителем территориального отделения Антимонопольного комитета взятки. $3 тыс. он требовал от представителя общества за уменьшение штрафных санкций за нарушение требований законодательства во время тендера, в частности - с 170 гривен до 70 тысяч. Однако, в дальнейшем сделал "скидку" до 1100 ", - говорится в сообщении.

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Решается вопрос о задержании должностного лица. Проводятся первоочередные следственные действия.

Начальник управления превентивной деятельности ГУ Нацполиции в Запорожской обл. требовал деньги за выдачу разрешений на оружие.