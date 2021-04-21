Роженица оставила в роддоме ребенка и сбежала

В роддоме девочку назвали Надеждой - как акушерку, а отчество "Александровна" в честь врача-гинеколога, который принимал роды Фото: pixabay.com

В Гайсине Винницкой области женщина оставила в роддоме своего новорожденного ребенка и убежала.

Врачам она сказала, что живет в Киеве, а в Винницкой была в гостях у свекрови, пишет Суспільне. Но все данные, которые назвала роженица, оказались фальшивыми. Отказ от ребенка она не написала.

"Девочка хорошая, весом 3590 кг, рост 51 см. Просыпается на кормление. Себя хорошо чувствует, сейчас уже зевает, в постель уже хочет. Она спокойная, поела, немного погуляла и спит, как здоровый ребенок", - рассказала детская медсестра Ольга Шекерска .

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По словам заведующего акушерско-гинекологического отделения больницы Александра Стародуба, одежду, подгузники и одеяло для ребенка принесли местные жители. Врач рассказал, что рожать женщина начала еще на улице, была в сопровождении мужа. Документов при себе роженица не имела. На учете в их женской консультации не состояла. Врачам сказала, что это ее 4 ребенок.

"Фоторобот мы не можем составить. Она была в маске, постоянно отворачивала лицо. На вид женщина 30-38 лет, брюнетка, прическа короткая", - сообщила офицерка ювенальной полиции Наталья Гудыма.

В роддоме девочку назвали Надеждой - как акушерку, а отчество "Александровна" в честь врача-гинеколога, который принимал роды.

По словам и.о. начальника районной службы по делам детей Александра Дзюменко, мама может в течение трех месяцев вернуться за ребенком. Если женщину найдут и она откажется от ребенка, то ее лишат родительских прав, а девочку отправят в винницкий дом ребенка.

В городе Новоград-Волынский 31-летняя женщина на шестом месяце беременности вызвала у себя роды, в результате которых родились двойняшки. После этого мать лишила их жизни.