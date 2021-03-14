В Житомирской области женщина вызвала искусственные роды и убила детей

Отмечено, что ранее эта женщина была лишена родительских прав в отношении семерых детей. Фото: Нацполиция

В городе Новоград-Волынский 31-летняя женщина на шестом месяце беременности вызвала у себя роды, в результате которых родились двойняшки. После этого мать лишила их жизни.

Об инциденте в полицию сообщила односельчанка роженицы. Она рассказала, что у женщины, которая долгое время была беременной, признаки беременности исчезли, однако детей никто не увидел. Об этом сообщила прокуратура Житомирской области.

"Во время проверки информации предварительно установлено, что 31-летняя женщина на шестом месяце беременности решила избавилась от детей. С целью совершения преступления в феврале этого года самостоятельно приняла медицинский препарат, вызвав искусственные роды, а новорожденных двойняшек спрятала в подсобном помещении своего домохозяйства", - говорится в сообщении.

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Отмечено, что ранее эта женщина была лишена родительских прав в отношении семерых детей. следствие продолжается.

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