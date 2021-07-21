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среда, 21 июля 2021 18:10

Роженица оставила младенца на родных, а те от него отказались

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Роженица оставила младенца на родных, а те от него отказались
В Запорожье мать оставила младенца на родных, чтобы устроить личную жизнь. А те отправили мальчика в больницу и отказались от него. Фото: 1news.zp.ua

В Запорожье 23-летняя женщина родила сына, но не захотела его воспитывать. Оставила родным, а сама пошла устраивать свою жизнь.

Родственники устали ухаживать за мальчиком и тоже отказались от него, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

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"О судьбе малыша сообщила 17-летняя жительница Днепровского района. Она рассказала, что ее старшая сестра 4 месяца назад родила ребенка. Сразу после родов она отказалась за сыном ухаживать, поэтому оставила младенца им с матерью. Сама же мать мальчика перебралась жить отдельно и участия в воспитании ребенка не принимает", - сказано в сообщении.

Сестра и мать женщины тоже отказались от младенца, поэтому полицейские доставили его в медучреждение. Сейчас малыш под опекой медиков.

Дальнейшую судьбу ребенка будут решать компетентные службы.

На Херсонском автовокзале беременная бросила 4-летнего мальчика и уехала. На ребенка обратил внимание неравнодушный и вызвал полицию. Работникам социальных служб мальчик сказал, что его зовут Тимур. Фамилии он не знает. Оперативники просмотрели видео с камер наблюдения на здании автовокзала. Камеры сняли, как около 12:40 из маршрутки Одесса - Херсон мальчик вышел с женщиной, которая оставила малолетнего на лавочке, а сама через 10 мин. села в другую маршрутку в обратном направлении. Выяснилось, отец найденыша находится в зоне ООС. А на вокзале его бросила мачеха после ссоры с мужем.

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