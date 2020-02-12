Ротвейлер до смерти загрыз 4-летнего мальчика

В одном из поселков Красноградского района Харьковской области ротвейлер загрыз до смерти 4-летнего мальчика.

Трагедия произошла около 16 часов 12 февраля, сообщили в отделе коммуникации областной полиции.

Автор: hk.npu.gov.ua На Харьковщине ротвейлер загрыз до смерти 4-летнего мальчика

"Днем жительница частного дома собиралась на прогулку с внуком и оставила его на несколько минут без присмотра во дворе. В это время пес породы ротвейлер вырвался из вольера и напал на ребенка. Бригаде скорой медицинской помощи, прибывшей на место, спасти ребенка не удалось", - сказано в сообщении.

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По словам родных мальчика, 3-летнего собаку семья приобрела около трех недель назад. За это время агрессивного поведения она не проявляла.

Автор: hk.npu.gov.ua Ребенка во дворе без присмотра на несколько минут оставила бабушка. В этот момент на мальчика набросился пес, вырвавшийся из вольера

Полицейские выясняют все обстоятельства трагедии.

В поселке Маньковка Черкасской сторожевые собаки загрызли 5-летнего мальчика. Он вместе с 9-летним другом перелезли через забор поиграть во дворе частного предприятия.