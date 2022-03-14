Россияне усилили обстрелы Харькова

Фото: Національна поліція

Россияне усилили интенсивность обстрелов Харькова и области.

Об этом сообщает Национальная полиция.

"Харьковщина пережила сложную ночь. Российские оккупанты без остановки били по жилым кварталам, больницам, объектам инфраструктуры и промышленности. В результате многочисленных разрушений и пожаров есть погибшие и раненые", - сообщают в полиции.

Спасатели Харьковщины за прошлые сутки совершили 42 выезда для тушения пожаров, вызванных обстрелами. Разбирали завалы разрушенных построек.

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ГСЧС привлекла около 25 единиц техники и около 120 человек. Пиротехники обезвреживают неразорвавшиеся артиллерийские боеприпасы.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.