Россияне среди ночи бросились снимать деньги - видео

Россияне снимают деньги перед тем, как банк запретит продажу валюты. Фото: Скриншот с видео

Россияне выстроились в очередь на банкоматы. С завтрашнего дня банки не будут продавать им валюту.

Видео опубликовал Алексей Гончаренко в Telegram-канале.

"Такие видео проигрывают видео с байракторов, но к ночи тоже не плохо", - написал политик.

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Центробанк России запретил продажу валюты в кассах банка. С депозитов теперь можно снять только доллары и только в объеме до 10 тыс. С валютных счетов клиенты банков смогут снять до $10 тыс. в наличной валюте, а остальные средства – в рублях по рыночному курсу на день выдачи. Превышают такую ​​сумму только 10% вкладов.