Россияне оккупировали Новопсков – председатель отказался сотрудничать

Россияне заняли поселковый совет в пгт Новопсков Луганской области.
Об этом сообщил глава поселкового совета Новопсковской общины Вадим Гаев в соцсетях.
"Новопсковская община временно занята русскими оккупантами. Вроде бы представляют "народного мэра" Административное здание Новопсковского поселкового совета в пгт Новопсков, пер. Исторический, 1 захваченное оккупантом! соответствующее распоряжение", – написал он.
Также Гаев сообщил, что не собирается никоим образом сотрудничать с оккупантами.
"Я, как Новопсковский поселковый голова,
НЕ БУДУ вести НИКАКИХ переговоров с оккупантами без согласия и разрешения военного руководства ВСУ в своем регионе.
НЕ БУДУ подписывать никаких документов с представителями вооруженных формирований или оккупационной администрацией государства-агрессора.
НЕ ПЕРЕДАМ печати Поселкового совета.
ПРОДОЛЖАЮ при любых условиях выполнять возложенных на меня, как на поселкового голову, обязанностей.
Поддерживаю связь с военным руководством ВСУ в своем регионе и представителями органов исполнительной власти", – отметил он.
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Вадим Гаев перечислил все пункты закона, не предполагающие никаких контактов с врагом.
"Отмечаю! Я та поселковый совет работаем в соответствии с Законами Украины "О местном самоуправлении в Украине", "О службе в органах местного самоуправления", четко соблюдаем Закон Украины от 03 марта 2022 года, которым внесены изменения в Уголовный кодекс Украины и дополнены статьей 111 -1 коллаборационная деятельность.
Этим законом запрещено:
- передавать материальные ресурсы незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории, и/или вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора;
- осуществлять хозяйственную деятельность во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории.
Закон Украины от 3 марта указанные выше действия расценивает как коллаборационная деятельность, ответственность за совершение которой наказывается лишением свободы сроком до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Все будет Украина! Мы победим!" - подчеркнул он.
Решение Вадима Гаева изменить юридический адрес поселкового совета – вызвало захват в сети.
"Новопсковский поселковый совет и Vadym Gaev вы невероятны💙💛! Орки захватили админ здание😤? - Не беда!💪 Сменим юрадрес!!!" – написала Инна Скляр.
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