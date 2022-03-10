Россияне оккупировали Новопсков – председатель отказался сотрудничать

Новопсковск заняли оккупанты – реакция власти. Фото - wikipedia.org

Россияне заняли поселковый совет в пгт Новопсков Луганской области.

Об этом сообщил глава поселкового совета Новопсковской общины Вадим Гаев в соцсетях.

"Новопсковская община временно занята русскими оккупантами. Вроде бы представляют "народного мэра" Административное здание Новопсковского поселкового совета в пгт Новопсков, пер. Исторический, 1 захваченное оккупантом! соответствующее распоряжение", – написал он.

Также Гаев сообщил, что не собирается никоим образом сотрудничать с оккупантами.

"Я, как Новопсковский поселковый голова,

НЕ БУДУ вести НИКАКИХ переговоров с оккупантами без согласия и разрешения военного руководства ВСУ в своем регионе.

НЕ БУДУ подписывать никаких документов с представителями вооруженных формирований или оккупационной администрацией государства-агрессора.

НЕ ПЕРЕДАМ печати Поселкового совета.

ПРОДОЛЖАЮ при любых условиях выполнять возложенных на меня, как на поселкового голову, обязанностей.

Поддерживаю связь с военным руководством ВСУ в своем регионе и представителями органов исполнительной власти", – отметил он.

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Вадим Гаев перечислил все пункты закона, не предполагающие никаких контактов с врагом.

"Отмечаю! Я та поселковый совет работаем в соответствии с Законами Украины "О местном самоуправлении в Украине", "О службе в органах местного самоуправления", четко соблюдаем Закон Украины от 03 марта 2022 года, которым внесены изменения в Уголовный кодекс Украины и дополнены статьей 111 -1 коллаборационная деятельность.

Этим законом запрещено:

- передавать материальные ресурсы незаконным вооруженным или военизированным формированием, созданным на временно оккупированной территории, и/или вооруженным или военизированным формированием государства-агрессора;

- осуществлять хозяйственную деятельность во взаимодействии с государством-агрессором, незаконными органами власти, созданными на временно оккупированной территории.

Закон Украины от 3 марта указанные выше действия расценивает как коллаборационная деятельность, ответственность за совершение которой наказывается лишением свободы сроком до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до пятнадцати лет с конфискацией имущества. Все будет Украина! Мы победим!" - подчеркнул он.

Решение Вадима Гаева изменить юридический адрес поселкового совета – вызвало захват в сети.

"Новопсковский поселковый совет и Vadym Gaev вы невероятны💙💛! Орки захватили админ здание😤? - Не беда!💪 Сменим юрадрес!!!" – написала Инна Скляр.

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