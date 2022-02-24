Россияне обстреливают аэродромы и военные объекты - оперативная информация ГСЧС

В ГСЧС предоставили информацию о ситуации в Украине.
В Хмельницкой области в результате артобстрела загорелся склад ГСМ воинской части в селе Староконстантинов.
В Днепропетровской области в городах Краснополье и Марганец пожар на военных складах.
В Винницкой области в городах Тульчин и в селе Бохан пожар в воинских частях.
В Луцке взорвали телебашню.
Произошел пожар в военной части вблизи города Бровары Киевской области.
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Враг захватил села Городище и Милово Луганской области.
Аэродром в Луцке был обстрелян. Спасатель получил травму.
Пожары на военных складах в селе Радушинцы Полтавской области и селе Россошков Черкасской области.
Обстреляли воинскую часть в селе Каменка Бужская Львовской области.
В селе Ивница Житомирской области снаряд попал на территорию военного состава.
В Ивано-Франковске снаряд попал в воинскую часть.
Сегодня, 24 февраля, в 5:00 вооруженные силы Российской Федерации приступили к интенсивным обстрелам наших подразделений на Востоке. А также нанесли ракетно-бомбовые удары по аэродромам в Борисполе, Озерном, Кульбакино, Чугуеве, Краматорске, Чернобаевке, по военным объектам Вооруженных сил Украины.
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