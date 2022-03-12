Россияне не захватят Киев - экс-чиновник НАТО

Разбитая российская колонна под Киевом. Фото: СБУ

Российский враг не захватит Киев.

Об этом сказала бывшая заместительница генсека НАТО Роуз Гетемюллер, пишет "Європейська правда".

Экс-чиновник "скептически настроена", что российские банды достигнут "значительного успеха" в штурме столицы Украины.

Считается, что огромный конвой оккупантов, собранных за пределами украинской столицы, рассредоточился, готовясь к наступлению.

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Сегодня утром Министерство обороны Великобритании заявило, что "основная часть сухопутных войск России" находится примерно в 25 км от центра Киева.

По мнению Роуз Геттемюллер, это можно расценить как признак слабости.

"Их логистика в таком плохом состоянии, у них на самом деле нет необходимых запасов топлива для продвижения в Киев", - сказала бывший чиновник НАТО.

Воздушные силы ВСУ уничтожили вражеский пункт управления, находившийся под Киевом.