Россияне не захватят Киев - экс-чиновник НАТО

 
Ексклюзивы
1/5
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Россияне буксуют, хотят пополнить силы белорусами - эксперт
Просмотров: 1503
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Путин позвал Лукашенко, чтобы договориться о нападении на Украину - военный эксперт
Просмотров: 2925
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
На снегу замерзшие трупы россиян, как восковые фигуры – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 7407
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
"Кремль хочет затянуть белорусов в войну против Украины" - почему Лукашенко полетел в Путин
Просмотров: 7248
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Просмотров: 100668
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
"Остановка для Путина - это поражение" - продолжит ли Россия нападение
Просмотров: 6716
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
"Путин пытается восстановить застопорившуюся динамику нападения российских войск" – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2511
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
"Длительная военная кампания может заставить Путина пересмотреть цели" – что пишет о нас мировая пресса – что пишет о нас мировая пресса
Просмотров: 2799
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
"Путин посылает сигналы Зеленскому" - эксперт
Просмотров: 6651
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
"Переговоры с Россией нужны Украине для нескольких целей" - дипломат
Просмотров: 2277
Фото
Все фото
3
7
4
3
9
В Днепре спасатели потушили пожар, вызванный обломками вражеской ракеты
В Днепре спасатели потушили пожар, вызванный обломками вражеской ракеты
Военные показали, чем обстреливают Мариуполь
Военные показали, чем обстреливают Мариуполь
Десятки жертв и сотни разрушенных домов: оккупанты бьют по Луганщине
Десятки жертв и сотни разрушенных домов: оккупанты бьют по Луганщине
Захватчики били по селу в Киевской области. Горит гигантское помещение
Захватчики били по селу в Киевской области. Горит гигантское помещение
Харьков сейчас: показали жуткие кадры из разбитого города
Харьков сейчас: показали жуткие кадры из разбитого города
Видео
Все видео
"У нас столько трупов - некуда складывать" - перехвачен разговор террориста 18+
"У нас столько трупов - некуда складывать" - перехвачен разговор террориста 18+
Украинец расстрелял российскую бронетехнику со 100 метров – эпическое видео
Украинец расстрелял российскую бронетехнику со 100 метров – эпическое видео
"Дрожал весь Кропивницкий" - агрессоры ударили по аэродрому Канатово
"Дрожал весь Кропивницкий" - агрессоры ударили по аэродрому Канатово
"Нах*й твою армию. Не рви задницу" - перехваченные разговоры оккупантов
"Нах*й твою армию. Не рви задницу" - перехваченные разговоры оккупантов
Митинг в Мелитополе: местные жители требуют от оккупантов выпустить мэра (обновлено)
Митинг в Мелитополе: местные жители требуют от оккупантов выпустить мэра (обновлено)
Интервью
1/5
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
"До 700 миллионов человек в мире могут оказаться за чертой голода из-за войны в Украине" - Ярмак
Просмотров: 360
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
"Символика Красного креста не спасает от обстрелов" – Павел Розенко
Просмотров: 315
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
"Путин стал российским камикадзе, уничтожающего свою страну в пользу Пекина" – американский военный
Просмотров: 3024
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
В изоляции с ручным управлением, талонами и без Китая. Экономист оценил перспективы РФ
1 Просмотров: 3951
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
"Россияне сейчас приперты к стенке, им придется договариваться, потому что воевать больше нечем" - польский генерал
Просмотров: 8883
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
10 марта 2022
Просмотров: 774
Коли нам море по коліно – хай московити бояться!
Після перегляду кінострічки "Великий диктатор" Гітлер оголосив Чарлі Чапліна особистим ворогом. Актор виставив його на посміховисько. Фюрера, грозу ...
суббота, 12 марта 2022 14:40

Спецтема: Война России против Украины

Россияне не захватят Киев - экс-чиновник НАТО

  Комментировать
Россияне не захватят Киев - экс-чиновник НАТО
Разбитая российская колонна под Киевом. Фото: СБУ

Российский враг не захватит Киев.

Об этом сказала бывшая заместительница генсека НАТО Роуз Гетемюллер, пишет "Європейська правда".

Экс-чиновник "скептически настроена", что российские банды достигнут "значительного успеха" в штурме столицы Украины.

Считается, что огромный конвой оккупантов, собранных за пределами украинской столицы, рассредоточился, готовясь к наступлению.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Потери россиян впечатляют, но украинцам не стоит расслабляться - Зеленский

Сегодня утром Министерство обороны Великобритании заявило, что "основная часть сухопутных войск России" находится примерно в 25 км от центра Киева.

По мнению Роуз Геттемюллер, это можно расценить как признак слабости.

"Их логистика в таком плохом состоянии, у них на самом деле нет необходимых запасов топлива для продвижения в Киев", - сказала бывший чиновник НАТО.

Воздушные силы ВСУ уничтожили вражеский пункт управления, находившийся под Киевом.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Россияне не захватят Киев - экс-чиновник НАТО». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
Путин в гробу и бандера-смузи - сети пестрят фотожабами на российскую орду
20
 Просмотров: 100677
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ
Бывшего чиновника СБУ застрелили на блокпосту - СМИ Просмотров: 68092
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
Оккупанты бьют по трем городам. Там сильные взрывы
 Просмотров: 43708
&quot;Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает&quot; - захватчики показывают пятки от ВСУ
"Испуганный враг убегает, Z-трофеи покидает" - захватчики показывают пятки от ВСУ
5
 Просмотров: 36974
&quot;Здесь по кайфу люди живут&quot; - перехвачен разговор оккупанта
"Здесь по кайфу люди живут" - перехвачен разговор оккупанта
 Просмотров: 30849
Происшествия
Киву подают в международный розыск
Киву подают в международный розыск
Задержали раввина, незаконно сделавшего Абрамовичу гражданство Португалии
Задержали раввина, незаконно сделавшего Абрамовичу гражданство Португалии Просмотров: 135
Людей эвакуировали из Бучи – оказывают первую помощь и питание
Людей эвакуировали из Бучи – оказывают первую помощь и питание Просмотров: 207
Оккупанты готовят "ХНР" на Херсонщине - депутат
Оккупанты готовят "ХНР" на Херсонщине - депутат Просмотров: 2754
ВСУ уничтожили майора российской армии
ВСУ уничтожили майора российской армии 1 Просмотров: 3681
Больше всего комментируют
3
"Методы Гитлера и Сталина": кадыровцы стреляют по захватчикам, которые отступают
3
Армия России не была готова к вторжению в Украину - ВСФ
3
Россия угрожает расстреливать конвои с иностранным оружием для Украины
2
Путин начал посадкам ФСБ за провал своего "блицкрига" - СМИ
1
Кучма - России: "Будьте вы прокляты, нацисты"
Голосов: 413
Голосование На какую помощь от Европы и мира Украине следует рассчитывать после войны?
  • Польша обещает "план Маршалла" – большую программу финансовой поддержки
  • Списание всех долгов по внешним кредитам
  • Все средства от конфискации имущества и ресурсов РФ в мире
  • Помощи не будет. Ограничатся поддержкой беженцев
  • Мне безразлично
Просмотреть