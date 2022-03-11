Под Киевом уничтожили вражеский пункт управления: феерическое видео

Воздушные силы ВСУ уничтожили под Киевом вражеский пункт управления.

Автор: скриншот с видео Воздушные силы ВСУ уничтожили пункт управления российской армии в Киевском направлении

Соответствующим видео в 22:15 11 марта в сети поделился Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный.

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"Несколько минут назад уничтожен вражеский пункт управления на Киевском направлении. Работают наши Воздушные силы", - говорится в подписи под видео.

Возле села Бехи Житомирской области 10 марта украинские военные сбили штурмовик Су-25 ВКС РФ. Пилот погиб, потому что на катапульте специально были подрезаны ремни. Летчик погиб в страшных муках. Он сгорел заживо рядом с упавшим самолетом.