Россия влупила по военному объекту в Броварах. В ОП предупредили о дальнейших атаках

Взрыв почувствовали жители левого берега Киева. Фото: скриншо

Российские войска запустили крылатые ракеты по военному объекту в Броварах под Киевом.

Об этом сообщил советник министра МВД Антон Геращенко в Facebook.

"Только что был удар двумя крылатыми ракетами по нашему военному объекту в Броварах", - написал Геращенко.

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Информацию подтвердил Алексей Арестович на брифинге в Офисе президента, передает Gazeta.ua.

"Был один ракетный удар по расположению командования сил специальных операций. По нашим данным, потерь нет. Уточняем.

Возможна волна последующих воздушных ударов по территории Украины. В том числе по объектам в Киеве", - сказал Арестович.

При этом он отметил, что самая массированная атака была ночью и "хуже, чем было утром, не будет".

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Беларусь поддержала незаконные действия россиян. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. Украинские военные сбили семь вражеских самолетов и вертолет в зоне проведения операции Объединенных сил на Донбассе. Отражая атаку на город Счастье, украинские бойцы уничтожили технику и ликвидировали около 50 врагов.