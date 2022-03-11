Россия спланировала бомбардировку Беларуси, чтобы обвинить Украину

Украина не собиралась и не намерена атаковать белорусские территории. Фото: УНИАН

Руководство российских войск спланировало операцию по бомбардировке населенных пунктов Беларуси, чтобы затем обвинить в этом Украину.

Об этом сообщил министр обороны Алексей Резников в Facebook.

"В настоящий момент командование российских оккупационных войск готовит серию кровавых провокаций. Согласно их преступному замыслу, российская авиация готовится нанести удар по ряду населённых пунктов на территории Республики Беларусь, находящихся поблизости от украинско-беларусской границы. В частности, удару собираются подвергнуть н.п. Копани, Столинского района Брестской области.

Для маскировки преступления Россия намеревается осуществить атаку из воздушного пространства Украины. Цель провокации – вынудить действующее руководство Беларуси к войне против Украины", - сообщил Резников.

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Он заверил граждан Беларуси, что украинская армия не планировала и не планирует никаких агрессивных действий против их страны.

"Не позвольте втянуть свою страну в эту войну! Сохраните жизни своих близких! Не дайте Кремлю уничтожить будущее Беларуси!", - подчеркнул Резников.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.