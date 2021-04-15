Россия провоцировала судна ВМС в Азовском море

Суда ФСБ устроили провокацию против ВМС в Азовском море. Фото: mil.in.ua

В ночь против 15 апреля 5 катеров и корабль береговой охраны Пограничной службы Федеральной службы безопасности России устроили провокацию против украинских военных суден.

Действия оккупантов были направлены против 3 малых бронированных артиллерийских катеров, сообщает руководитель Института Черноморских стратегических исследований Андрей Клименко в Facebook.

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"Источники мониторинговой группы BlaskSeaNews сообщают из Азовского моря: ночь была горячей. Как минимум 5 катеров ФСБ осуществляли согласованные провокационные маневры по нашим 3 МБАКив. Команды подавал корабль береговой охраны РФ N 734", - пишет Клименко.

Он добавил, что утром все украинские моряки из упомянутых суден вернулись на берег. Однако ситуация ночью в море была настолько напряженной, что, по словам источников, в ответ на угрозы корабля РФ нашим защитникам пришлось предупреждать о готовности применить оружие.

Инцидент произошел в 25 милях от Керченского пролива. Наши катера сопровождали коммерческие судна.

Інцидент в Азовському морі між 3-ма МБАКами (типу Гюрза-М) ВМСУ та 5-ма катерами та кораблем Берегової охорони... Опубликовано Andrii Klymenko Четверг, 15 апреля 2021 г.

Россия из-за военных учений с 24 апреля закрывает Керченский пролив. Иностранным судам будет запрещен проход проливом до октября 2021 года.