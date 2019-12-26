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четверг, 26 декабря 2019 18:36

Россия хочет вернуть себе подозреваемых в организации теракта в Харькове

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Россия хочет вернуть себе подозреваемых в организации теракта в Харькове
Подозреваемых внесли в список на обмен. Фото: УНИАН

Россия включила в список на обмен трех обвиняемых в теракте в Харькове возле Дворца спорта в 2015 году, в результате которого погибли 4 человека.

Поэтому Украина должна их отпустить, сообщил прокурор Владимир Лымарь во время заседания суда в Харькове, передает "Громадське".

"Я должен констатировать, что российской стороной в список обмениваемых лиц принципиально включены Сергей Башлыков, Владимир Дворников и Виктор Тетюцкий", - сказал он.

Прокурор сначала заявил, что настаивает на пожизненном заключении для всех обвиняемых, а затем попросил об изменении меры пресечения в рамках обмена.

Пострадавшие выступили против обмена.

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"Мы категорически отрицаем. Эти лица не являются членами военных группировок, не проводили военную деятельность в зоне конфликта. Те лица, которые проводили включение в список, привели к прецеденту, когда РФ сможет включать даже наркобаронов", - подчеркнул адвокат потерпевших Олег Головков.

Отец погибшего 15-летнего Даниила Дидыка Андрей выступил против обмена.

"Считаю, что вина этих животных доказана. Поэтому прошу всем трем пожизненное заключение. Кроме того, я против изменения меры содержания", - сказал он.

Во Фрунзенском районном суде Харькова 24 апреля 2015 прошло первое слушание по делу теракта во время патриотического хода 22 февраля 2015 года. На скамье подсудимых харьковчане - Владимир Дворников, Виктор Тетюцький и Сергей Башлыков.

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