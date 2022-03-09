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среда, 09 марта 2022 12:24

Российские войска в Украине могут замерзнуть насмерть - The Times

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Российские войска в Украине могут замерзнуть насмерть - The Times
Техника РФ превратится в 40-тонные морозильники. В Украину идут арктические ветра. Фото: twitter.com/stabilnosti

Снижение температуры до -10 в совокупности с надвигающимися на Украину арктическими ветрами превратят бронемашины российских оккупационных войск в многотонные рефрижераторы.

Солдатам придется либо покинуть боевые машины, либо замерзнуть внутри до смерти, пишет Gazeta.ua со ссылкой на британское издание The Times.

"Арктический воздух, двигающийся через Россию и Украину, будет сочетаться с восточным ветром, что приведет к снижению температуры до -10 градусов ночью вокруг Киева и Харькова в ближайшие дни. Если учесть похолодание от ветра, то, по прогнозам, может быть и до -20 градусов", - пишет издание.

По мнению аналитиков, такое изменение погоды может остановить продвижение России, поскольку войска будут вынуждены либо покинуть свои транспортные средства, либо сидеть в "40-тонных железных морозильниках". Больше всего это почувствуют те, кто застрял в 60-ти километровой колонне к северу от украинской столицы.

"-20 градусов мороза ухудшит положение российских сил, нет никаких сомнений. Но это улучшит мобильность по пересеченной местности, поскольку будет меньше болота. С другой стороны, россияне не готовы к арктическим условиям", - прокомментировал майор Кевин Прайс, отслуживший 20 лет в британской армии.

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По его словам, штурм столицы без соответствующей одежды был бы "невероятно тяжелым", а дефицит топлива также означает, что солдаты не смогут запустить свои двигатели, чтобы согреться.

"Представьте, что вы всю ночь просидели в 40-тонной железной морозильной камере", - сказал он. Кроме того, без соответствующих смазочных материалов очень низкие температуры окажут влияние на работоспособность техники.

"Это не решающий фактор, но это очень нежелательное развитие событий для российских командиров. Температура ниже среднего для этого времени года. Российские войска, вероятно, к этому не готовы. Это еще больше навредит моральному духу оккупантов и принесет новые жертвы", - отметил Прайс.

Бригадный генерал Бен Барри, являющийся старшим научным сотрудником по сухопутным войскам в Международном институте стратегических исследований в Лондоне, сказал, что погода повлияет и на украинцев.

Ранее СНБО отчитывалось, что российская армия практически полностью исчерпала свой потенциал. Это заметно не только по мобилизации в стране, но и по нехватке военной техники и боеприпасов.

24 февраля в 4:00 утра Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.

Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.

1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.

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