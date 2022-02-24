Российские войска атаковали остров Змеиный

Остров Змеиный атаковали с российских кораблей.
Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия, сообщили в пресс-службе пограничников.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ВСУ ударили по российским оккупантам из "Баракторов"
Пограничники и ВСУ держат оборону.
В районе острова находятся два корабля ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков".
Есть ли потери – пока не сообщают.
Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
Комментарии1