Российские войска атаковали остров Змеиный

Остров Змеиный атаковали с русских кораблей. Фото из открытых источников

Остров Змеиный атаковали с российских кораблей.

Оккупанты вели огонь по острову из ствольного корабельного оружия, сообщили в пресс-службе пограничников.

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Пограничники и ВСУ держат оборону.

В районе острова находятся два корабля ЧФ РФ "Москва" и "Василий Быков".

Есть ли потери – пока не сообщают.

Россия в 4:00 утра напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.