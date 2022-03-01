Российские срочники устроили бунт, чтобы не умирать возле Одессы - СМИ

Морпехи попросили выйти из залива. Фото: Андрей Цаплиенко

Российские морские пехотинцы 810-й бригады РФ устроили бунт, когда им приказали штурмовать Одессу.

Об этом рассказали родные нескольких из них, сообщает "Думская".

Командование хотело приказать морпехам причалить к заминированному и заблокированному противотанковыми ежами Лузановскому пляжу, предварительно отработав по окрестностям из систем залпового огня. Тем временем над заливом летали вертолеты врага и большое количество БПЛА.

Украинская ПВО и другие защитники Одессы готовились дать решительный отпор противнику. Но в последний момент россияне вышли на связь и попросили дать им возможность покинуть залив.

Оказалось, что на кораблях срочники отказались выполнять приказ и штурмовать побережье. Высадки десанта не произошло.

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"Сегодня, по нашей информации, россияне попытаются создать что-нибудь новое, но это уже агония", - добавили в издании.

Город Одесса и вся Одесская область напичканы диверсионными элементами, которые либо помогают оккупантам, либо прямо работают на них. Диверсанты передают данные о передвижении и размещении военных, наносят метки, подают световые сигналы, запускают дроны в непозволительных местах и ​​фотографируют местность, передавая всю информацию врагу.