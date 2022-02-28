Российские окупанты начали маскироваться

Российские кафиры маскируют технику. Фото: Анатолий Штефан

Российские окупанты начали зарисовывать опознавательные знаки на своей военной технике. Также вывешивают сверху украинские флаги.

Об этом в своем Telegram сообщил военный блоггер и аналитик Анатолий Штефан.

"С целью введения в заблуждение агрессор использует государственную символику Украины. Украинские флаги вывешивают на колоннах российской военной техники. Такие случаи отмечены в населенном пункте Победа, Новая Басань Киевской области, на автодороге Красностав – Нежин Черниговской области", - говорится в сообщении.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: На Киев движутся опасные террористы - МВД

По словам Штефана, есть случаи, когда кафиры вывешивают белые флаги, словно сдают в плен.

"Однако после приближения к украинским позициям враг начинает открывать огонь на поражение. Такие действия противника являются очередным подлым нарушением норм Международного гуманитарного права", - отмечает Штефан.

По информации военных, косая линия на кузове – техника с этим знаком наступает на херсонском направлении. Белгородская группировка имеет метку Z на кузове. Наступление на Харьков, также на этом направлении, замечена Росгвардия (кадыровцы). Треугольник – для подразделений на Славянск и Краматорск. Круг – для мобильного резерва.

Россия около 4:00 утра 24 февраля напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военный. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.