Российские оккупанты "выдохлись" и вводят резервы

Оккупационные войска потеряли боеспособность и вводят в операцию резервы.
Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.
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ВСУ сообщают о возможных диверсиях на военных объектах и объектах гражданской инфраструктуры.
Россия не отказывается от планов оцепить Киев и продолжает наступление с Полесского и Северского направлений, указывают силовики.
На Слобожанском направлении противник наступает на Изюм, населенные пункты Петровское, Грушуваха, а также на Сумы и Ахтырку.
Вражеская наступательная операция продолжается также на Донецком и Таврийском направлениях.
Противник наращивает группировку войск на Николаевском направлении", говорится в отчете.
Беларусь поддерживает Россию, предоставляя оккупантам горюче-смазочные материалы, аэродромы и железную дорогу.
В Черноморской и Азовской зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий. Корабельные группировки ВМФ ВС РФ находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав.
24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
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