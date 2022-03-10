Российские оккупанты "выдохлись" и вводят резервы

Российские агрессоры терпят серьезные потери. Фото: armyinform.com.ua

Оккупационные войска потеряли боеспособность и вводят в операцию резервы.

Об этом говорится в отчете Генерального штаба ВСУ.

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ВСУ сообщают о возможных диверсиях на военных объектах и ​​объектах гражданской инфраструктуры.

Россия не отказывается от планов оцепить Киев и продолжает наступление с Полесского и Северского направлений, указывают силовики.

На Слобожанском направлении противник наступает на Изюм, населенные пункты Петровское, Грушуваха, а также на Сумы и Ахтырку.

Вражеская наступательная операция продолжается также на Донецком и Таврийском направлениях.

Противник наращивает группировку войск на Николаевском направлении", говорится в отчете.

Беларусь поддерживает Россию, предоставляя оккупантам горюче-смазочные материалы, аэродромы и железную дорогу.

В Черноморской и Азовской зонах оккупанты продолжают изолировать район боевых действий. Корабельные группировки ВМФ ВС РФ находятся в районах мыса Тарханкут и озера Донузлав.

24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.