Российские оккупанты сбежали из ракетного комплекса за $15 млн, который катали на Красной площади перед Путиным

Еще один трофей украинских воинов. Фото: t.me/oleksiihoncharenko

Российские оккупанты сбежали из зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С1".

Фото захваченной российской техники опубликовал народный депутат Алексей Гончаренко.

"Российский самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс Панцирь-С1. Теперь будет служить для нужд украинской армии. Трофей стоимостью 15 млн долларов.

Благодарность ванькам, которые бросили свою технику и быстренько сбежали с голой сракой в леса. Там вас ждут наши охотники. Хорошей охоты!", - пишет депутат.

К слову, "Панцирь-С1" катали на Красной площади на парад победы в Москве перед президентом страны-агрессора Владимиром Путиным.

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За время боевых действий украинская армия "затрофеила" много единиц новейшей и не очень российской военной техники, которую до этого можно было увидеть преимущественно на парадах в Москве.

Общие боевые потери противника с 24 февраля по 10 марта составляли более 12 тыс. человек личного состава.