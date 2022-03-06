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воскресенье, 06 марта 2022 19:20

Спецтема: Война России против Украины

Показали разбитую и захваченню технику российского врага – список
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За неделю активных боевых действий украинская армия "затрофеила" много единиц новейшей и не очень российской военной техники, которую до этого можно было увидеть преимущественно на парадах в Москве.

Об этом пишет BBC.

И если потерю бронетехники, вроде боевых машин десанта, можно объяснить интенсивными боями в городах, то трофеи ВСУ в виде комплексов "Панцирь" и "Тунгуска" являются, скорее, следствием растянутых коммуникаций российской армии и недооценки противником украинских сил терробороны.

БМД-4М

  БМД-4М
БМД-4М

Модернизированная боевая машина десанта четвертого поколения "засветилась" в боях у Гостомеля.

Там украинская разведка, по ее словам, уничтожила или захватила два десятка таких машин с отметками V.

БМД-4М начали разрабатывать для российских десантников в 2000-х, но в первый раз широкой публике их показали только в 2015 году на параде к 9 мая. Тогда же эти машины стали передавать десантным полкам и дивизиям армии РФ.

  Российская БМД-4М, застрявшая в Гостомеле во время боя с бойцами ГУР МО Украины.
Российская БМД-4М, застрявшая в Гостомеле во время боя с бойцами ГУР МО Украины.

Машина считается новейшей – ее можно десантировать с самолета с экипажем внутри, а сама БМД может изменять свой клиренс на 40 см, что улучшает ее проходимость.

Оборудована 100-мм и 30-мм пушками, 7,62-мм пулеметами и шестью пусковыми установками для отстрела дымовых гранат (на фото их видно как три цилиндра с каждой стороны башни).

Но все это не помешало россиянам потерять десятки таких машин в Украине, где они впервые массово применялись в боевых условиях.

БТР-82

  БТР-82
БТР-82

Российский модернизированный бронетранспортер, взятый на вооружение в 2013 году.

Оснащен 14,5-мм пулеметом КПВТ или 30-мм автоматической пушкой, а также 7,62-мм пулеметом.

Этот бронетранспортер стал модернизацией не слишком удачного БТР-80 – с лучшей броней и проходимостью.

БТР-82 никогда не были на вооружении ВСУ, но летом 2014 года они, по словам Минобороны Украины, были зафиксированы на Донбассе в составе формирований "ДНР".

  Все, что осталось от БТР-82 в Буче.
Все, что осталось от БТР-82 в Буче.

А уже в 2022 году несколько таких машин в составе одного из российских десантных подразделений сожгли в Буче под Киевом.

"Тигр"

  "Тигр"
"Тигр"

Многоцелевой бронированный внедорожник российской армии с 2005 года.

Эти машины россияне активно использовали во время аннексии Крыма в 2014 году.

С крымского полуострова их и заводят сейчас российские военные во время вторжения в южную Украину. Также "Тигры" зафиксированы возле Харькова.

О захвате этих машин сообщали 14-я и 59-я бригады ВСУ, а также глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

  Трофейные "Тигры" появились и в украинской армии на южном и харьковском направлениях.
Трофейные "Тигры" появились и в украинской армии на южном и харьковском направлениях.

В Укроборонпроме заявили, что уже начали принимать и ремонтировать трофейные "Тигры".

"Панцирь С1"

  "Панцирь С1"
"Панцирь С1"

Едва ли не главный трофей украинской армии и терробороны в этой войне - самоходный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1".

"Панцирь С1" предназначен для ближнего прикрытия от ударов с воздуха, то есть может использоваться непосредственно на поле боя или рядом с наступающими силами.

Для этого комплекс оборудован автоматическими пушками и управляемыми ракетами и может непрерывно сопровождать цели на расстоянии до 20 км и высоте до 15 км.

"Панцирь С1" способен уничтожать и наземные объекты, в том числе легкобронированные цели.

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"Панциры" появились в составе российских колонн с начала вторжения в Украину.

После разгрома одной из таких колонн в Николаевской области под поселком Баштанка появились кадры, на которых украинская терроборона захватывает заброшенный "Панцирь С1".

4 марта Генеральный штаб ВСУ опубликовал видео второго восторженного "Панциря" на той же Николаевщине.

А в воскресенье журналист Юрий Бутусов сообщил о еще одном таком восторженном комплексе.

 

"Новенький и полностью исправный зенитный ракетно-пушечный комплекс "Панцирь С1", захваченный украинской теробороной. Похоже, это самый быстрый способ перевооружить нашу армию современными системами ПВО. Экспортная цена такого ЗРПК составляет до 20 миллионов долларов. Это уже по меньшей мере потерявший третий Панцирь, который потеряла российская армия в Украине", - написал он.

"Тунгуска"

  "Тунгуска"
"Тунгуска"

Еще один российский зенитный ракетно-пушечный комплекс, неоднократно подмеченный в колоннах вторжения, - "Тунгуска".

Это предшественник "Панциря", разработанный еще в Советском Союзе.

"На каждой боевой машине четыре 30-мм зенитных автоматических пушки и 8 ЗУР – зенитных управляемых ракет для ближней ПВО. Это кроме 2-х РЛС... В умелых руках это страшная штука, причем, не только для каких-то вертолетов огневой поддержки, БПЛА и других малоразмерных и маловысотных штук, но против пехоты и местами даже танков", - описывает эту установку украинский военный обозреватель Константин Машовец, когда-то служивший на такой технике.

В медиа и соцсетях несколько дней назад появились фото и видео того, как четыре таких "Тунгуски" захватила украинская терроборона Николаевской области.

Эти трофеи также решили сжечь по той же логике, что и первый "Панцирь" - чтобы впоследствии не достались врагу.

  Одна из потерянных россиянами на юге Украины "Тунгусок".
Одна из потерянных россиянами на юге Украины "Тунгусок".

Танки

 

Кроме новейших боевых машин и систем ПВО украинские военные также смогли завладеть танками.

К примеру, "Милитарный" со ссылкой на собственные источники пишет о захвате нескольких российских основных боевых танков модели Т-90А в рабочем состоянии.

Сообщается, что они тоже захвачены на южном фронте.

Официального подтверждения этих трофеев еще нет. Но на фото видны наваренные на башне этих танков решетки – именно так российские танкисты перед вторжением в Украину пытались подготовиться к возможной встрече с "Джавелинами" и другими новейшими противотанковыми средствами (способ оказался малоэффективным).

Т-90А – один из самых современных российских танков, модернизированный в начале 2000-х годов – он получил улучшенные тепловизоры и динамическую защиту.

 

О захваченных Т-90А, но уже на севере, сообщает и 117-я отдельная бригада территориальной обороны в Сумской области.

  Т-72Б3М
Т-72Б3М

Эта же бригада смогла завладеть и танком Т-72Б3М - модернизацией российской основной боевой машины Т-72.

В целом из соцсетей и медиа поступают данные о захвате украинской армией десятков единиц российской военной техники на разных участках фронтов.

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