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воскресенье, 13 марта 2022 15:12

Спецтема: Война России против Украины

Российские фашисты обстреляли из артиллерии психоневрологический интернат на окраине Киева

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Российские фашисты обстреляли из артиллерии психоневрологический интернат на окраине Киева

Российские оккупанты нанесли артиллерийский удар по Пуща-Водицкому психоневрологическому интернату.

Об этом сообщила Киевская городская государственная администрация.

Персонал и подопечные были заблаговременно эвакуированы.

"Один снаряд попал в помещение котельной: повреждена крыша, есть разрушения внутри. Второй снаряд попал в помещение морга.

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В результате взрывной волны частичных разрушений испытал и жилой корпус учреждения.

На момент обстрела подопечные интерната и персонал были эвакуированы в безопасное место. В настоящее время на месте обстрела работают специалисты", - сообщила КГГА.

В Ирпене российские оккупанты расстреляли корреспондента The New York Times Брента Ренауда.

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