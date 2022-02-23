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среда, 23 февраля 2022 11:16

Российские дипломаты сожгли документы перед бегством
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В генконсульстве РФ во Львове дипломаты палят документы
Фото: facebook.com/igor.zinkevych
В генконсульстве РФ во Львове дипломаты палят документы
В генконсульстве РФ во Львове дипломаты палят документы
В генконсульстве РФ во Львове дипломаты палят документы
В генконсульстве РФ во Львове дипломаты палят документы

Утром 23 февраля на территории генерального консульства России во Львове по ул. Костя Левицкого люди увидели огонь и вызвали пожарных.

Прибывших на место происшествия спасателей на территорию консульства не пустили, сообщил депутат городского совета Игорь Зинкевич в Faceook.

"Жгут документы в консульстве, ГСЧС не пустили на территорию", - отметил Зинкевич.

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Информацию о сжигании документов подтвердил советник министра внутренних дел Антон Геращенко в Telegram.

"Проверил. Пожара там нет. Это дымят остатки догорающих документов, которые сжигали сотрудники генконсульства перед бегством", - рассказал Геращенко.

По данным полиции, вчера все сотрудники, помимо нескольких сторожей, покинули консульство РФ во Львове.

Накануне вечером в Одессе жители сообщили, что работники российского консульства сжигали во дворе документы.

Российская Федерация решила в ближайшее время эвакуировать свой дипломатический персонал из Украины. Об этом 22 февраля заявило российское Министерство иностранных дел.

Решения объяснили угрозами жизни и здоровью сотрудников посольства и консульств.

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Дата
23
февраля

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