Российская противопехотная мина унесла жизни гражданских на Черниговщине

Из-за российской противопехотной мины погибли трое взрослых и ранены трое детей. Фото: lb.ua

Шесть гражданских стали жертвами попадания на противопехотную мину войск агрессора на Черниговщине.

Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Telegram.

"Вчера на киевской трассе вблизи с. Колычевка в Черниговской области автомобиль, в котором находились трое взрослых и трое детей, взорвался на противопехотной мине. Все взрослые погибли на месте, дети с ранениями разной тяжести доставлены в лечебные учреждения. По словам очевидцев, мины дороги были замаскированы соломой и мусором", - отметила она.

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Денисова отмечает, что противопехотные мины, размещенные войсками РФ на Черниговщине, запрещены к применению в соответствии с Конвенцией о запрете применения, накоплении запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении.

"Использование такого вида оружия против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением четырех Женевских конвенций 1949 года", – добавила уполномоченная.

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