Российская противопехотная мина унесла жизни гражданских на Черниговщине

Шесть гражданских стали жертвами попадания на противопехотную мину войск агрессора на Черниговщине.
Об этом сообщила уполномоченная по правам человека Людмила Денисова в Telegram.
"Вчера на киевской трассе вблизи с. Колычевка в Черниговской области автомобиль, в котором находились трое взрослых и трое детей, взорвался на противопехотной мине. Все взрослые погибли на месте, дети с ранениями разной тяжести доставлены в лечебные учреждения. По словам очевидцев, мины дороги были замаскированы соломой и мусором", - отметила она.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Мы придем и развалим вас" - губернатор к оккупантам
Денисова отмечает, что противопехотные мины, размещенные войсками РФ на Черниговщине, запрещены к применению в соответствии с Конвенцией о запрете применения, накоплении запасов, производстве и передаче противопехотных мин и об их уничтожении.
"Использование такого вида оружия против мирного населения является преступлением против человечности и нарушением четырех Женевских конвенций 1949 года", – добавила уполномоченная.
24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, с востока и Крыма. Бои и атаки продолжаются почти по всему периметру государственной границы и во многих городах.
Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам.
1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.
Комментарии