Российская бронемашина протаранила легковушку: есть пострадавшие

Фото: tsn.ua

В Крыму российская бронемашина протаранила легковушку.

Авария произошла в районе Большой Ялты, между поселками Кацивели и Понизовка. На видео, которое появилось в сети, видно, что бронемашина "Тигр" пыталась обогнать микроавтобус впереди. Впрочем, на встречной полосе грузовик влетел в Daewoo Matiz.

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За рулем легковушки была женщина. В результате столкновения водитель и его пассажир с травмами внутренних органов госпитализировали в Ялтинскую городскую больницу. В каком состоянии пострадавшие, пока не известно.

хуйло сегодня на Форос отправил военную колонну, неудачно. Подавлять бунт? В р-не Кастрополя крупная авария. вата наверное в 14м радовалась вс рф? #Крым_Украина pic.twitter.com/S4EnxbOqH4 — ЄС_EU_UA_NATO_USA_יִשְׂרָאֵל🇮🇱🇺🇦🇺🇸🇪🇺🇬🇧 (@herooftheday10) March 16, 2021

В Крыму водитель на ходу поджег маршрутку с пассажирами. Произошло это на Ялтинской трассе в районе поселка Ай-Даниль.