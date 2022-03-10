Российская армия теряет: украинские воины захватили новые трофеи

Украинские воины захватили вражеские снаряды. Фото: facebook.com/GeneralStaff.ua

Украинские воины из 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" захватили новые трофеи – вражеские снаряды.

Российская армия теряет уверенность, личный состав, танки, боеприпасы к ним. А совести там и не было, сообщили в пресс-службе Генштаба ВСУ.

"Эти снаряды обязательно вернутся владельцам, пусть не обижаются", – говорят "холоднояровцы".

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24 февраля в 4:00 Россия напала на Украину. Российские войска атаковали государственную границу Украины с севера, востока и Крыма. Бои и атаки ведутся почти по всему периметру государственной границы и во многих городах. Верховная Рада ввела на территории Украины военное положение. Президент Владимир Зеленский отдал приказ ВСУ наносить максимальные потери российским захватчикам. 1 марта Беларусь вступила в войну против Украины. Ее техника незаконно пересекла украинскую государственную границу.