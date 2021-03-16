"Роман" 8-летней украинки с блогером: дедом девочки оказался чиновник ВР

Модель из Киева 8-летняя Милана Маханец заявила об отношениях с блогером 13-летним Павлом Паем. Фото: instagram.com/pasha_pai

Дедом украинки 8-летней Миланы Маханец, которая шокировала заявлением о романтических отношениях с российским блогером 13-летним Пашей, оказался 58-летний Сергей Шумейко. Он - главный консультант секретариата комитета Верховной Рады Украины по вопросам аграрной и земельной политики. Такая информация указана на странице девочки в соцсети.

Шумейко информацию подтвердил, передает "Сегодня".

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"Есть такое. Относительно скандала с фотографиями - я не особо этим интересуюсь, я не обращаю на это внимания. У нее есть мать, у нее есть свое какое-то мнение", - сказал Шумейко.

Модель из Киева 8-летняя Милана Маханец заявила в Instagram об отношениях с блогером 13-летним Пашей Паем. На своей странице девочка опубликовала снимок, на котором позирует в объятиях любимого. Дети также снимают совместные видео, ходят в кино и целуются.